Come andare dall’aeroporto di Pisa allo stadio: ecco tutte le alternative

Ci sono molte motivazioni per visitare la città di Pisa e ogni giorno moltissimi turisti atterrano all’aeroporto pisano con questo preciso scopo. Pisa infatti offre molto sia ai turisti che a chi la vive ogni giorno: non solo la celebre Piazza dei Miracoli con la sua icona Torre, sono tante altre le cose da vedere in quella che è considerata una delle città d’arte italiane più belle e interessanti.

E l’arte, insieme allo sport, sono due delle principali attrattive per un turista in Italia. Per questo motivo non è raro che in tanti ne approfittino della vacanza per fare un salto allo stadio per vedere la squadra del cuore o semplicemente per respirare l’atmosfera adrenalinica tipica di questo luogo. È una questione di passione per lo sport e per il calcio quella che spinge i tifosi a rendere gli stadi delle vere e proprie attrazioni turistiche.

Come fare a raggiungere lo stadio Arena Garibaldi-Romeo Anconetani dall’aeroporto Galilei di Pisa se non si è del posto? Per fortuna esistono diversi modi per raggiungere la zona, adatti alle diverse esigenze e necessità di ogni turista. Vediamoli di seguito.

Noleggiare un’auto

Noleggiare un’auto dall’aeroporto allo stadio di Pisa è senza dubbio la soluzione più comoda per diversi motivi. Innanzitutto si ha la comodità di non dover sottostare agli orari dei mezzi pubblici e si ha tutta l’elasticità necessaria a muoversi quando e come si vuole.

Inoltre, a differenza di un taxi ad esempio, la macchina a noleggio può restare con il turista per tutta la durata della sua permanenza senza costi extra, costituendo un buon modo per spostarsi sia nella città di Pisa che al di fuori di essa per brevi gite.

Noleggiare quindi l’auto più comoda e conveniente per le proprie esigenze è sicuramente una buona idea, soprattutto se lo si fa affidandosi a fornitori affidabili come Total Renting che si occupa di noleggio a lungo termine.

Prendere un bus

Il bus è senza dubbio il modo più economico di raggiungere lo stadio dall’aeroporto Galilei di Pisa. Il mezzo impiega circa 14 minuti e per l’esattezza è l’E3, il cui biglietto costa tra 1 e 2 euro. Bisogna poi scendere in Via C. Matilde alla fermata 62.

Per giungere allo stadio sarà poi necessario percorrere circa 300 metri a piedi, per i quali sono necessari circa 3 minuti. Prendere il bus è il metodo preferibile se si vogliono limitare i costi e non si hanno molte valige pesanti con sé, altrimenti potrebbe risultare molto scomodo e stancante. Bisogna inoltre tenere in conto che l’E3 effettua servizio ogni ora, quindi si è vincolati a degli specifici orari.

Prendere un taxi

Se non si vuole rinunciare alla comodità della macchina ma non si ha la patente o semplicemente non ci si sente nelle condizioni di guidare, l’alternativa per raggiungere lo stadio dall’aeroporto è quella di chiamare un taxi. La corsa sarà breve, infatti i 5 km si percorrono in circa 8 minuti, dunque il costo non dovrebbe essere troppo elevato.

Andare a piedi

Per chi ama le lunghe passeggiate è possibile anche andare a piedi dall’aeroporto Galilei di Pisa allo Stadio Arena Garibaldi-Romeo Anconetani. Il percorso è di circa 3,8 km, percorribili in circa 45 minuti. Tale opzione è chiaramente preferibile se non si posseggono valige pesanti o se non si è in compagnia di bambini o anziani, che potrebbero stancarsi lungo il tragitto.