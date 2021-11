Come Nico Gonzalez è diventato bersaglio dei no vax (a sua insaputa)

Nel mirino degli hater. E non per una giocata sbagliata. La lunga positività al Covid-19 dell’esterno della Fiorentina, Nico Gonzalez, è diventata tema di discussione sulle chat di Telegram “abitate” da persone contrarie al vaccino e al green pass.

L’argentino, dopo l’intervista rilasciata a ESPN dove non si spiega i tempi della malattia visto il vaccino, è stato attaccato duramente.

Sul gruppo ‘Io non mi vaccino’, Dario scrive “I soldi fanno tornare la vista ai ciechi, la gente per 100 Euro venderebbe l’anima al diavolo. Non mi fanno pena neanche un po’”.

Spostandosi invece su un’altra chat, legata a un noto ‘comunicatore’ autoproclamatosi ‘libero’, si trova MM che commenta così: “Non capisce perché ha preferito non documentarsi”, mentre I ci va giù duro “se ti fai la terza avrai una sorpresa” con tanto di carro funebre postato a corredo.

Sempre nella stessa chat, Gonzalez è al centro dell’attenzione. “Cosa vuoi capire, pensi solo alla palla, alla f…a e alle macchine. Vai di terza dose”, chiosa un altro utente mentre Samuele esclama: “Ma questo è un coglione”.

Non solo la delusione di restare fuori dal 26 ottobre (data della comunicazione della positività, ndr) tra Fiorentina e nazionale, adesso Nico Gonzalez deve fronteggiare l’attacco no vax che certamente continuerà nelle prossime ore.