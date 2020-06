Come spendere i soldi di Chiesa? Da Belotti a Nainggolan, i tre piani della Fiorentina

Come potrebbe spendere eventualmente i soldi incassati per Chiesa la Fiorentina? Da qui parte La Nazione per descrivere i tre piani di investimento che potrebbe fare il club viola nel corso della prossima sessione di mercato.

Sul quotidiano cittadino si parla di 60 milioni di euro come valutazione per l’attaccante gigliato (anche se Marotta ha fatto capire che Commisso ne chiede ancora di più in prima battuta). Una soluzione potrebbe essere quella di puntare tutto su Belotti del Torino per rinforzare l’attacco.

Il secondo piano invece potrebbe essere di spenderne una ventina per Nainggolan dell’Inter, altri 20 per Piatek, che è visto come la carta di riserva se non fosse possibile arrivare a Belotti. Altri venti infine per saldare Amrabat col Verona.

Il terzo ed ultimo per Nainggolan (ancora lui), Spinazzola dalla Roma, Rugani dalla Juventus e Fares dalla Spal.