Commisso: “Abbiamo dimostrato la generosità e l’attenzione che la Famiglia Viola ha verso il prossimo. Importantissimo risultato finale”

Terminata la raccolta fondi ‘Forza e Cuore’, il presidente della Fiorentina, Rocco Commisso, ha espresso il proprio ringraziamento a tutti coloro i quali hanno contribuito con le loro donazioni, dall’Italia e dall’America.

“Forza e Cuore ha dimostrato la generosità e l’attenzione che tutta la Famiglia Viola ha verso il prossimo – ha dichiarato Rocco Commisso – Non è stata importante la cifra che ognuno ha messo a disposizione secondo le proprie possibilità, ma è stato importantissimo il risultato finale che è frutto del desiderio di chi ha aderito di volere aiutare gli altri. Un grazie particolare agli amici americani che hanno dato un contributo molto significativo per l’Italia e per Firenze ed a tutto il mondo Mediacom che si è mosso in maniera compatta e unita per combattere le difficoltà che Firenze, così come tutta l’Italia, ha dovuto e dovrà ancora affrontare”.