Si chiude ‘Forza e Cuore’: La straordinaria cifra raccolta dalla Fiorentina per gli ospedali di Firenze

Si è ufficialmente chiusa la raccolta fondi organizzata dalla Fiorentina per gli ospedali di Firenze, denominata ‘Forza e Cuore’. Sono 872 mila 417 gli euro che la società è riuscita a mettere insieme attraverso le donazioni arrivate da tifosi, società italiane e straniere, giocatori, dirigenti e tesserati viola. Primo fra tutti ovviamente il presidente Rocco Commisso che ha messo 250 mila euro. Da non sottovalutare nemmeno la donazione di Ribery, 50 mila gli euro ‘sborsati’ dal campione francese. Una grande raccolta popolare che è servita e servirà ancora per portare negli ospedali della città macchinari assolutamente indispensabili per continuare a tenere sotto controllo il Covid-19 e fornire le cure migliori ai pazienti.