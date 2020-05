Commisso: “Barone ha detto che la parola Scudetto non è più un tabù? Quanti bicchieri di vino aveva bevuto? Ma voglio far sognare i nostri tifosi”

Il presidente della Fiorentina, Rocco Commisso, intervenuto durante la trasmissione CasaViola, andata in onda su Toscana TV e Fiorentinanews.com, chiamato a commentare un’uscita del suo braccio destro, Joe Barone, si è lasciato andare ad una battuta scherzosa, ad effetto: “Barone ha detto che la parola Scudetto non è più un tabù? Non so quanti bicchieri di vino avesse bevuto (ride ndr). I sogni ci sono e ognuno ce l’ha. Voglio che i nostri tifosi possano sognare, ma non oggi, non domani, tra qualche giorno. E che possano ottenere qualche vittoria prima che io ‘vada a trovare qualcun altro'”.