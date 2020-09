Commisso: “C’è la possibilità che torni a Firenze per l’esordio della Serie A. L’anno scorso ho visto brutte cose contro la Fiorentina, spero che non riaccada”

“Quando tornerò a Firenze? Può darsi, se me lo lasciano fare, entro questo mese per la prima partita. C’è la possibilità ma non è una promessa. Il protocollo forse prevede la quarantena, in America però è diverso dall’Italia, io non so niente però è da febbraio che non sono in Italia. Voglio partire e venire lì”. Così il presidente della Fiorentina Commisso a Rtv38.

“Chi vorrei affrontare subito? Abbiamo perso le prime due partite l’anno scorso per cui non voglio la stessa cosa. Come lo fanno lo fanno, basta che sono obiettivi e non facciano calendari personalizzati per qualche club. I trattamenti devono essere uguali per tutti, ho visto delle brutte cose nel campionato appena finito. Sui fuorigioco non è mai stato fatto caos perché la tecnologia viene usata bene, perché non si può fare così anche per i rigori? Chiudo auspicando di essere il prima possibile a Firenze, per affrontare i temi del mercato e poi delle infrastrutture. Sempre Forza Viola!”.