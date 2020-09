Commisso-Chiesa: La settimana del contatto. Il rilancio della Fiorentina? Ipotesi difficile ma non impossibile

Con Rocco Commisso in Italia tutti si aspettano che la situazione per l’attaccante della Fiorentina, Federico Chiesa, possa sbloccarsi in maniera definitiva.

Su La Nazione si legge che potrebbe essere questa la settimana in cui ci sarà il contatto tra la il club viola e il giocatore per valutare la situazione, Al momento offerte concrete in Italia non ci sono, sono arrivate solo dall’estero.

Soprattutto, le pretendenti devono presentarsi con i milioni che chiede la Fiorentina. Non è neppure escluso che il presidente Commisso possa rilanciare e magari proporgli un adeguamento del contratto e relativo prolungamento. Ipotesi difficile, ma non impossibile.