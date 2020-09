Commisso contro un’accozzaglia di nuove situazioni. L’ottimismo esagerato di alcuni protagonisti. O Campi o Franchi è l’ora della scelta definitiva

Lo stadio nuovo della Fiorentina al posto dell’attuale Franchi? Vedremo. La storia è talmente ingarbugliata che aggiungere qualcosa di particolarmente intelligente potrebbe portare solo a brutte figure. Più di trenta gli anni in cui si parla di un nuovo stadio a Firenze. Inutile ricordare i vari passaggi. Oggi siamo tornati al restyling, con questo nuovo emendamento che, alle porte delle elezioni regionali, può assumere vari risvolti e varie interpretazioni.

Diciamo che, sicuramente, è una porta in più che si apre. Ma molti passaggi, per chi lo ha letto bene e ha competenze, sono ancora una volta interpretabili. E comunque non definitivi come i protagonisti dicono. A proposito di protagonisti, uno su tutti ancora non ha espresso il proprio pensiero in merito a questa news. Questo qualcuno si chiama Rocco Commisso. L’attore principale. Perché l’emendamento, chiaramente, non riguarda soltanto Firenze. Ma anche Milano, anche altre importanti città che hanno esigenze e interpreti diversi. Commisso vuole un nuovo stadio. Lo vorrebbe di proprietà, ma se così non fosse (come nel caso di una ristrutturazione del Franchi), vuole avere carta bianca per creare un impianto all’avanguardia.

Non una accozzaglia di nuove situazioni. Proprio per questo motivo, e avendone viste e lette di tutti i colori in questi anni, forse è il caso di non esagerare con l’ottimismo che, logicamente, qualcuno sta mettendo in piazza. Aspettiamo, aspettiamo che parli Rocco. Che sicuramente avrà un quadro più preciso del nostro. Anche perché qualcuno ci sussurra, che non sia proprio esaltato come qualcuno si danna di far emergere. E, soprattutto, auguriamoci che nel giro della fine dell’anno venga fatta una scelta definitiva. O Franchi o Campi, una volta per tutte.