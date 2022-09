Commisso: “Dopo il Viola Park non venderò la Fiorentina. Vogliamo migliorarci e arrivare più in alto del settimo posto, già da quest’anno. Critiche? Ai fiorentini do sette giorni per comprare la società”

Rocco Commisso, presidente della Fiorentina, ha parlato a Sportitalia dei soldi investiti nel club e del Viola Park. Sentite cosa ha detto:

“In Mediacom i primi due investimenti sono andati male ma poi dal terzo sono migliorati. Non ci si deve scoraggiare ma provarci sempre. Voglio lasciare qualcosa qui a Firenze, nonostante le materie prime che adesso costano molto di più. In Italia non si possono fare i doppi turni di lavoro e questo è un problema per portare avanti le infrastrutture. Dopo il Viola Park io non vendo la società, lo ribadisco: l’intenzione è quella di migliorarsi, arrivare più in alto del settimo posto, già quest’anno. Finiamo il Viola Park e iniziamo a lavorarci”.

Infine una battuta: “Ci sono dei tifosi che mi vogliono mandare a casa: bene, avete sette giorni per comprare la Fiorentina, ma la vendo solo a un fiorentino doc. Io la finanzio come Elliot col Milan, metto una base e faccio un prestito, come fanno i fondi. I tifosi sono bravi a scrivere “Vattene”, ce la faranno allora a comprarla in sette giorni. Ringrazio comunque i tifosi perché so che la maggioranza è con la squadra e ci aiuta ad andare avanti: ai tifosi è giusto dire belle parole”.