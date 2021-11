Commisso è arrivato a Empoli: il viaggio lampo riuscito da parte del presidente della Fiorentina

Ce l’ha fatta Rocco Commisso, il suo viaggio lampo l’ha portato ad Empoli appena in tempo per assistere alla sfida della sua Fiorentina: come riportato da Radio Bruno infatti, il patron viola è già arrivato al ‘Castellani’ ed assisterà al match come primo atto della sua nuova permanenza a Firenze. Un paio di mesi forse addirittura per Commisso in Italia, con il Natale già preannunciato e poi il mercato di gennaio da seguire da vicino.