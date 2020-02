Commisso e lo STADIO: Una cortina gelida che da Firenze arriva a New York

A meno di una settimana dall’uscita del bando per la vendita dei terreni Mercafir, c’è da registrare dunque una prima uscita da parte del patron della Fiorentina, Rocco Commisso, in merito. Una dichiarazione che però fa trapelare una cortina gelida, che da Firenze arriva fino a New York. E’ proprio negli States che il numero uno gigliato ha manager e professionisti intenti a studiare carte, opzioni, strategie. E conti, ci mancherebbe altro. Perché alla fine sono proprio i soldi quelli che contano. Una situazione in evoluzione che potrebbe però portare la Fiorentina a presentare un’offerta condizionata così come raccontato in un altro articolo.