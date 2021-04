Commisso e quella che sarebbe una grande dimostrazione di forza…

In una partita brutta, sporca e cattiva, non poteva mancare il prezioso sigillo di Dusan Vlahovic, che ieri ha aperto le marcature con un chirurgico sinistro dal dischetto. Il serbo classe 2000 ha raggiunto quota 16 gol in campionato, e per la Fiorentina non ci era riuscito nessuno dai tempi di Giuseppe Rossi del ‘14/’15. Tra i tanti snodi fondamentali per il futuro, il rinnovo di Vlahovic sarebbe una grande dimostrazione di forza per Commisso, che convincendo uno dei migliori prospetti del calcio europeo a vestire ancora la maglia viola darebbe prova delle reali volontà future.