“Commisso è salito su una ruspa e prima di distruggere il Franchi sta demolendo politica e burocrazia. L’attivismo che disorienta i suoi oppositori”

Sul Corriere dello Sport-Stadio, leggiamo stamani un editoriale, a firma Alberto Polverosi, nel quale si tocca il tema della nuova casa della Fiorentina e si sottolinea l’attivismo del presidente viola: “Firenze è in fibrillazione. Il nuovo proprietario della Fiorentina, Rocco Commisso, è salito su una ruspa e prima di distruggere il Franchi sta distruggendo la politica e la burocrazia. In un anno ha ottenuto una legge quasi ad personam per rifare lo stadio di Campo di Marte. Ieri è andato a Campi Bisenzio e ha buttato l’occhio sui terreni opzionati, tanto per far capire che non ha intenzione di fermarsi. Poi andrà a Roma e renderà ancora più chiare le sue idee”.

E anche: “E’ l’attivismo di un uomo di 70 anni a scombussolare i suoi interlocutori e a disorientare i suoi oppositori”.