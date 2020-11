“Commisso ha buttato una frase a doppio taglio su Prandelli. Che abbia in testa di vendere Milenkovic e Castrovilli? A pensar male nel calcio non si fa mai peccato”

Una frecciata in piena regola. E’ quella che si può leggere su Il Giornale ed è indirizzata al proprietario della Fiorentina, Rocco Commisso. Partendo dall’arrivo di Cesare Prandelli sulla panchina viola, il giornalista Daniele Abbiati, scrive: “L’imprenditore dei Due Mondi (Commisso appunto ndr) ha buttato lì una frase che potrebbe suonare a doppio taglio: “Prandelli è la figura ideale per valorizzare la rosa della squadra”. Giocar bene e accumulare punti per poi fare tanti ‘monei’ vendendo al miglior offerente Milenkovic e Castrovilli? A pensar male, nel calcio, non si fa mai peccato, figuriamoci in tempi grami come questi anche per chi ha a che fare con un pallone che rotola. Ma Cesare per ora non ci pensa, si gusta il ritorno a casa dopo il classico giro immenso”.

