Commisso ha scelto Italiano: possibile una contropartita allo Spezia. Le due alternative

La Fiorentina è già alla ricerca del nuovo allenatore. Prima di Gattuso, la dirigenza viola aveva puntata Juric, Fonseca e Italiano. Proprio quest’ultimo è stato fino all’ultimo al centro delle attenzioni del club gigliato, perché giovane e ritenuto preparato tecnicamente e in grado di proporre un calcio propositivo e di qualità.

Come si legge sulle pagine de La Gazzetta dello Sport, la Fiorentina si è messa subito al lavoro con lo Spezia per capire se ci sono i margini per liberare Italiano. Il tecnico ha firmato da pochi giorni il rinnovo e nel contratto è presente una clausola da un milione di euro. Sul tavolo potrebbe finirci anche una contropartita tecnica e la scelta potrebbe ricadere su Saponara, che in Liguria ha disputata una discreta seconda parte di stagione.

Alternative? Paulo Fonseca, il cui arrivo al Tottenham è saltato, e Fabio Liverani, già contattato dalla Fiorentina. Gattuso, infine, sarebbe diretto proprio al Tottenham dove firmerebbe un contratto biennale.