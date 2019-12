Commisso: “I nostri giocatori vengono maltrattati in campo, bisogna che qualcuno intervenga. Non faccio nomi, ma a Gennaio faremo sicuramente qualcosa”

Il presidente della Fiorentina Rocco Commisso ha parlato a Radio Bruno Toscana: “Ho appena finito di guardare la Primavera, complimenti ai ragazzi che ci hanno creduto fino all’ultimo minuto. Mercato? Faremo sicuramente qualcosa, ma per adesso non faccio nomi. Anche perché bisogna tutelare i nostri giocatori, per rispetto loro e della società. Falli sui nostri giocatori? Di Carmine su Pezzella, Tachtsidis su Ribery, Lautaro su Dragowski. Bisogna che qualcuno provveda in questo senso, la Fiorentina deve essere rispettata. Allo stesso tempo i nostri giocatori sono troppo buoni, ci vuole più cattiveria agonistica. Mio figlio? Non vuole tornare in America perché è innamorato di Firenze, vuole restare lì (ride, ndr). Sono molto orgoglioso di lui. Dirigenti? Non ho problemi con loro, sono contento del lavoro che stanno svolgendo. Quindi per ora li tengo tutti con me, nella speranza di ritrovare presto i risultati. Comportamento tifosi? I cori sull’Heysel e cose del genere riguardavano solo una piccola minoranza, quindi non bisogna generalizzare. Io voglio tanto bene i tifosi della Fiorentina, che sono stati fantastici con me e con la mia famiglia. Ovviamente se le cose non vanno bene è giusto che arrivino le critiche, ma sempre nel rispetto reciproco come sta succedendo”.