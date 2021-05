Commisso, incontro con Barone e Pradè: sul tavolo i temi caldi di casa Fiorentina e il rinnovo del direttore sportivo

Non solo Vlahovic. A breve in casa Fiorentina dovrebbero arrivare novità anche per quanto riguarda Daniele Pradè. Come riportato a Radio Bruno Toscana, infatti, in queste ore è in corso un vertice tra i maggiori dirigenti viola presso l’albergo in cui alloggia Rocco Commisso.

Il presidente, Barone e Pradè stanno discutendo le tematiche più importanti legate all’immediato futuro della Fiorentina. Una sorta di punto della situazione prima che Commisso riparta per l’America, in cui è compreso anche il sempre più probabile rinnovo di Pradè.