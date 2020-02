Commisso: “La Fiorentina non giocherà né alla Mercafir, né al Franchi. Sono qui per investire, non per buttare via soldi”

Un’intervista davvero a tutto tondo quella rilasciata dal presidente della Fiorentina Rocco Commisso a La Repubblica. Ecco un primo estratto dove il tycoon americano parla dell’area Mercafir: “È il Comune che gestisce lo spostamento della Mercafir, non io. Siamo sicuri che dopo 20 mesi l’area sarà libera? Tante cose sono state dette, e tante non mi erano state dette. Io voglio avere un buon rapporto con le istituzioni e non cerco favori. Ho sempre detto che sono qui per investire e non per guadagnare, ma questo non vuol dire che butto via i miei soldi. Quanto credo alla Mercafir? Zero, le condizioni rimangono quelle attuali”.