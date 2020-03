Commisso: “La nostra raccolta fondi andrà avanti anche se superiamo il traguardo. Il calcio in Italia deve andare avanti”

Ancora le dichiarazioni di Rocco Commisso a Radio Bruno. Le parole del numero uno viola sulla raccolta fondi della Fiorentina e tanto altro: “La Fiorentina mi ha legato ancora di più all’Italia. Voglio ringraziare chi ha donato soldi nella nostra raccolta fondi. Non ci fermeremo a 500.000 euro, perché aspetto più soldi che arriveranno da aziende attualmente molto indaffarate. Aspettiamo di fare l’annuncio per essere arrivati al nostro traguardo. Mi manca molto il calcio ma per prima cosa voglio la salute dei nostri ragazzi. Spero che entro la prima di maggio si possa ricominciare, perché il calcio in Italia deve continuare. Grazie a tutti i dottori che sono in prima linea. Loro sono gli eroi e li dobbiamo aiutare. Sono molto contento che la famiglia viola abbia contribuito in modo fantastico alla nostra raccolta per aiutare gli ospedali”.