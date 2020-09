Commisso: “Mercato? Non dimenticate che c’è anche gennaio e mi hanno detto che sarà molto ‘vivo’. Vi racconto cosa ho detto a Castrovilli sulle offerte per lui…”

Ha parlato di ambizioni e mercato Rocco Commisso nella lunga intervista a La Gazzetta dello Sport: “La media della Fiorentina dell’era Della Valle è stata da ottavo posto. Io ho cambiato in poco più di un anno più dell’80% della squadra. Dobbiamo aumentare il fatturato e i ricavi. Ma possiamo riuscirci. E possiamo stare tra le prime sette del calcio italiano. Chiusa la prima fase ora voglio creare un gruppo da far crescere. Castrovilli lo volevano tutti ma è rimasto. Gli ho detto: “Caro Gaetà niente scherzi”. Lui è rimasto. Amarabat ci ha scelto. Ribery gioca con noi. Abbiamo giovani di valore assoluto come Vlahovic che penso presto allungherà il contratto. Mercato? Se ci saranno delle occasioni le sfrutteremo. Poi, non dimenticate che ci sarà anche il mercato invernale. I miei manager mi dicono che in inverno ci sarà un mercato molto vivo. L’anno scorso a gennaio ho comprato Amrabat, Kouame, Cutrone, Duncan, Igor. Con Kouame abbiamo rischiato perché era infortunato ma abbiamo portato a Firenze un grande attaccante”.

0 0 vote Article Rating