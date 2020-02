Commisso: “Mi multino pure, io aspetto che l’Aia venga a parlarmi e ci faremo sentire in Lega”

Determinato e furibondo allo stesso tempo. Il presidente della Fiorentina, Rocco Commisso, è andato su tutte le furie dopo aver visto il secondo rigore dato alla Juventus. Un attacco forte quello del numero uno viola che adesso, per assurdo, potrebbe anche pure costargli una multa. “Mi multino pure, io aspetto che l’Aia venga a parlarmi” è stata la reazione dello stesso Commisso a chi gli ha paventato questa ipotesi.

Episodio finito qui? No, davvero. La Fiorentina ha intenzione di portare la vicenda in altre sedi: “Ci faremo sentire in Lega” ha ammonito l’imprenditore italoamericano che ha intenzione di portare la questione davanti ai suoi colleghi del massimo campionato italiano.