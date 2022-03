Commisso: Niente proclami, ma chiamate ai protagonisti. A contatto con Italiano e Torreira

Niente dichiarazioni per il presidente della Fiorentina, Rocco Commisso dopo la partita vinta contro il Bologna. Il numero uno viola però ha chiamato il tecnico Italiano per fargli i complimenti e dirgli che sta facendo davvero un ottimo lavoro (nelle ultime cinque partite di campionato la squadra ha raccolto 10 punti).

Il presidente ha parlato anche con Torreira per complimentarsi con lui per il gol e per dirgli che ha un grande carattere. Il centrocampista uruguaiano è uno dei leader di questa squadra.