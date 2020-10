Commisso non si allontana e rilancia: la motivazione a distanza e la doppia buona notizia attesa dal patron

Doveva essere agli sgoccioli la permanenza di Rocco Commisso a Firenze, con ripartenza fissata per l’immediato post Udinese, e invece il patron della Fiorentina potrebbe trattenersi qualche altro giorno in città, specialmente se la partita di questo pomeriggio non dovesse andare come sperato. In questi giorni il presidente americano non ha potuto accompagnare stabilmente i suoi, entrati in “bolla” dopo il caso di positività nello staff tecnico, e ieri ha motivato tutta la truppa di Iachini a distanza. Oggi invece Commisso sarà allo stadio per vedere la sua Fiorentina: dalla gara del “Franchi” si aspetta naturalmente il ritorno ai 3 punti, dopo un mese. Ma le buone notizie il patron le attende anche domani da Bagno a Ripoli, dove è in programma il consiglio comunale che dovrà ratificare la variante urbanistica per i terreni del Centro Sportivo. Da lì si aprirà lo spazio per la richiesta dei permessi a costruire da parte della Fiorentina.

