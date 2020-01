Commisso promuove Iachini a pieni voti

Nel cinema si dice buona la prima. E la prima di Iachini, è piaciuta al ‘regista’ Commisso. Non sappiamo se sia solo di facciata o meno (anche se i due non sembrano proprio recitare) ma tra il presidente della Fiorentina e il neo allenatore viola c’è una grande empatia. Empatia che nasce dai metodi di allenamento, dall’atteggiamento in campo e dalla grinta che ci mette durante le partite lo stesso Iachini. Tutti fattori apprezzati dal numero uno gigliato e ribaditi in più di un’uscita dopo la gara di Bologna.

A Commisso, almeno per ora, non importa se il suo allenatore ha palesato qualche limite. Interessante e da rimarcare, almeno per lui, il cambiamento di atteggiamento che hanno avuto i giocatori. Per i risultati ancora un po’ di tempo può essere concesso.