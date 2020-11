“Commisso? Reagire alle critiche con una minaccia di solito significa non avere buoni argomenti per rispondere”

Tante reazioni si susseguono alle parole dette dal presidente della Fiorentina, Rocco Commisso. Su La Repubblica presente una risposta firmata da Fabio Galati che scrive: “Commisso fa intravedere la possibilità di dare cartellini rossi o gialli, per poi inibire ai giornalisti “bocciati” l’ingresso nel futuro centro sportivo viola di Bagno a Ripoli. Sicuramente il patron della Fiorentina deve essere stato tradito dall’italiano incerto e dalla foga radiofonica: altrimenti la sua potrebbe essere letta come una velata minaccia. E reagire alle critiche con una minaccia di solito significa non avere buoni argomenti per rispondere”.

