Commisso: “Risultato della raccolta fantastico ma non inaspettato. Sono stato convinto della generosità di Firenze fin dal primo giorno”

Con un comunicato su Violachannel.tv la Fiorentina ha voluto ringraziare tutti i donatori che hanno permesso alla raccolta fondi per gli ospedali fiorentini di arrivare a 500mila euro raccolti in soli 3 giorni. Queste le parole del presidente viola Rocco Commisso che si leggono nella nota:

“Questo è un risultato davvero fantastico ma non inaspettato per me perché so bene quanto è grande il cuore della Famiglia Viola. Sin da quando mi ha accolto la prima volta a Firenze, in un periodo più sereno, mi sono convinto che la nostra Famiglia Viola si sarebbe unita e avrebbe mostrato una straordinaria generosità in tempi di estrema difficoltà. Voglio ringraziare tutti, chiunque abbia donato, anche con una piccola somma perché c’è bisogno del sostegno di tutti per uscire da questa orribile situazione. Un grazie speciale alla Famiglia di Mediacom ed ai suoi amici americani per il loro tempestivo e generoso sostegno durante questa crisi senza precedenti in Italia”.

Nello stesso comunicato si legge che la campagna di raccolta fondi andrà avanti oltre il traguardo già raggiunto.