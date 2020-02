Commisso: “Sono disgustato per quello che ho visto oggi, la Juve non ha bisogno di questi aiuti. I nostri rigori mai rivisti al Var”

Furioso il patron della Fiorentina Rocco Commisso, che a Dazn ha parlato così dello scandaloso arbitro Pasqua: “Io voglio dire questo: sono qui da 6 mesi, non ho mai fatto critiche agli arbitri ma loro non possono decidere le partite. Sono disgustato. Contro il Genoa e l’Inter non ci hanno dato rigore, qui ce ne hanno dati contro due. Il primo c’era, il secondo sicuramente no. Gli arbitri non possono decidere le partite, lascino che siano i calciatori a farlo. La Juventus con 350 milioni di monte ingaggi non ha bisogno di aiuti degli arbitri. Sono disgustato da quello che ho visto oggi ma anche da quello che ho visto nelle settimane passate. Si deve guardare il calcio nei modi giusti. Sono arrabbiatissimo, non ho mai parlato così in 6 mesi, ma questo non ci voleva Se la Juve è più forte di noi, la lascino vincere sul campo. I ragazzi sono tutti arrabbiati, eravamo sull’1-0 e il secondo rigore ha chiuso la partita, i ragazzi sono demoralizzati, mi dispiace per loro. Non è giusto per i fiorentini, c’erano 1000 persone, dico questo: la Juventus è una grandissima squadra, non ha bisogno degli aiuti, lascino giocare gli altri sul campo. Sono tre partite che quando c’erano rigori non sono andati a rivederli al Var”.