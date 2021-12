Commisso: “Sono sotto scacco di gente che vuole mandare via Vlahovic. Con Gattuso abbiamo avuto un caso di tripla rappresentanza”

Tanti gli argomenti trattati dal Presidente della Fiorentina Rocco Commisso a Tutti Convocati, trasmissione di Radio 24. Uno tra i più citati, ovviamente, Dusan Vlahovic ma non solo: “Sono sotto scacco di gente che vuole mandare via Vlahovic. Guardate cos’è successo con Donnarumma, com’è possibile che diamo l’occasione a questi ragazzi di confermarsi, se non era per me lui non diventava un re qui a Firenze”.

Poi ha concluso: “Con Gattuso abbiamo avuto un caso di tripla rappresentanza, ma è una cosa che deve finire”