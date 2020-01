Commisso: “Una vittoria eroica. Mercato? Aspetto comunicazioni da Pradè. Stadio? Sono deluso perché ci sono sempre novità”

Il presidente della Fiorentina, Rocco Commisso, è il primo ad esultare per questa affermazione: “Questa vittoria è stata indubbiamente la più bella. Contro una squadra forte e in dieci contro undici. Quel rosso di Pezzella non era meritato. Continuiamo a pensare un giorno alla volta, ancora non siamo dove dobbiamo essere, ma ho visto una squadra in crescita. E in tutt’e tre le partite abbiamo segnato prima di noi. Cutrone? Gol bellissimo, abbiamo speso soldi per lui, anche se c’è chi dice che non facciamo investimenti. Pulgar ha fatto un lancio fenomenale per Lirola che ha segnato per la prima volta. Iachini credo che abbia dato qualcosa a questa squadra. Questa è una partita eroica da parte nostra. Voglio ringraziare i tifosi, eravamo tutti insieme oggi, c’è stato un grande tifo, Erano tutti contenti per come hanno giocato i nostri. Mercato? Vedremo quello di cui avremo bisogno e aspetto che Pradè mi comunichi qualcosa. Stadio? L’ho detto che sono deluso, per il fatto che sento che non è tutto preciso come voglio io, ma vengono fuori sempre novità che non ci fanno andare fast. Non voglio correre rischi, ma senza lo stadio e un incremento delle entrate non possiamo far crescere la Fiorentina“.