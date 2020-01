Commisso: “Vi faccio lo stadio, ma a tre condizioni…”

In un’intervista riportata da Bloomberg, il presidente della Fiorentina Rocco Commisso ha parlato anche della possibile realizzazione del nuovo STADIO, evidenziando ancora una volta i tre punti fondamentali: “Uno, qualunque cosa facciamo, proprio come quando ho acquisito la Fiorentina, dobbiamo farlo in fretta. Due, a un costo ragionevole. Non pensare che io sia uno zio d’America venuto qui per trarne vantaggio. Tre, ho bisogno di avere il controllo”.