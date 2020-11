Con Iachini anche Saponara cambia ruolo: la Fiorentina in questo caso può trarne vantaggio

Uno dei pochi dettagli degni di nota da evidenziare visti nella gara di Coppa Italia tra Fiorentina e Padova è stata l’ottima prova messa in campo dal centrocampista Riccardo Saponara. Il giocatore, di ruolo trequartista, è stato schierato da mezzala dal tecnico Iachini per poterlo collocare nel suo solito 3-5-2.

L’ex Empoli aveva ricoperto questa carica in campo nel precampionato di un anno fa con Vincenzo Montella in panchina prima di andare in prestito al Genoa. Contro il Padova il giocatore ha fatto sfoggio delle sue caratteristiche tecniche con un bel cross per il gol di Venuti e una traversa centrata in pieno dopo una buona conclusione. Iachini può così aver trovato un altro interno di centrocampo da utilizzare a gara in corso in determinate partite. Anche in questo caso potremmo parlare dell’ennesimo giocatore viola riadattato in un altro ruolo. Saponara resta comunque uno degli indiziati a partire nel mercato di gennaio. Questa sua “riscoperta” in un nuovo ruolo potrebbe rivelarsi una caratteristica determinante per trovare una nuova squadra a lui congeniale. E di conseguenza stavolta il cambio di ruolo di un giocatore sarebbe un vantaggio per la Fiorentina che tenterebbe di monetizzare dalla sua cessione.