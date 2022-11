“Con la Sampdoria i 3 punti sono obbligatori. Gonzalez è sempre stato limitato dagli infortuni”

Questo pomeriggio il giornalista Ernesto Poesio, durante un collegamento con il Pentasport, ha avuto modo di commentare lo stato di forma della Fiorentina di Vincenzo Italiano, soffermandosi in particolare sul momento negativo di Nico Gonzalez. Questo un estratto delle sue parole:

“La partita di domani diventa fondamentale per il proseguo del campionato: la Fiorentina ha bisogno di una vittoria per non rischiare di compromettere la stagione e a dirlo è la classifica stessa: 13 punti in dodici partite sono pochi, serve una scossa. Adesso occorre portare a termine il campionato, ovvero le ultime 3 partite che restano, nel miglior modo possibile, questa squadra deve scalare posizioni prima della sosta del mondiale. Italiano ha dimostrato di poter cambiare ed andare oltre il suo consueto 4-3-3, adesso pero tocca anche ai giocatori dimostrale il loro valore. Non credo che i viola valgano il posto che occupano in classifica”.

Ha poi concluso esprimendosi sul momento no di Nico Gonzalez: “Voglio essere sincere: non sono stupido dal suo rendimento. I dati di questa stagione sono in linea con la sua carriere: a parte la scorsa stagione l’argentino ha sempre avuto problemi fisici che lo hanno limitato. A livello di presenze è vicino all’ultima stagione con lo Stoccarda dove ha giocato veramente poco. Allo stesso tempo però non voglio mettere in discussione il suo talento, è uno dei giocatori di questa squadra da cui ci si aspetta sempre il massimo. Non riesco a capire cosa stia passando, come lo stesso Sottil che adesso è un vero e proprio mistero. L’argentino in vendita dopo il Mondiale? Sono convinto che cedere un giocatore come Nico rappresenti un danno enorme per la Fiorentina. Va bene quanto successo lo scorso anno con Vlahoivic, ma non è obbligatorio mandare via giocatori importanti a Gennaio”.