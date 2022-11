“Con Nico Gonzalez ci siamo fatti male da soli, va recuperato. Zurkowski? Italiano non lo vede e in Nazionale gioca titolare…”

Il giornalista de La Nazione Stefano Cecchi ha parlato a Radio Bruno Toscana di alcuni temi di casa Fiorentina, a partire da Nico Gonzalez: “Noi siamo i campioni del mondo nel farci male da soli. Nico è uno dei tre migliori giocatori della rosa, per cui va assolutamente fatto un tentativo per recuperarlo. Amrabat? E’ stato sorprendente, a San Siro ha giganteggiato contro Tonali. Certo gli vanno messi accanto giocatori di qualità, e Mandragora ad esempio non lo è. Non mi ha mai convinto, non è né carne né pesce”.

E poi ha aggiunto: “Almeno Duncan dà un po’ di fisicità, sebbene sia stato pagato una follia e sia mancato troppo quest’anno. Bonaventura invece, dopo un inizio di stagione bruttino, ha cambiato mentalità ed è salito di rendimento. Zurkowski? La sua situazione è paradossale, Italiano non lo vede e in Nazionale gioca titolare”.