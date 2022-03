“Con un centravanti di maggior efficacia la Fiorentina avrebbe vinto. Pareggio molto stretto per Italiano”

Poteva essere davvero il primo, grande colpo a San Siro per Vincenzo Italiano quello di ieri: la sua Fiorentina è andata veramente ad un passo dalla vittoria, sfiorando più volte la rete nel primo tempo e soprattutto al 93′ con Ikoné. Una poca concretezza offensiva, sintetizzata così dal giudizio di Stefano Salandin su Tuttosport:

“Se c’è qualcuno a cui tocca archiviare con rammarico la serata di San Siro, beh, questo qualcuno è la Fiorentina. Il pareggio sta stretto – molto stretto – ai viola che con un centravanti di maggiore efficacia (sceglietene voi uno a caso…) avrebbero probabilmente portato a casa tre punti. Meritatamente, peraltro, contro un’Inter che si avvita sempre più in una crisi di gioco, di ritmo e, in definitiva, di risultati: 7 punti in 7 partite”.