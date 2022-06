Contatti Fiorentina-Pescara, per ora niente Spalluto. La viola riscatta un giovane dei biancazzurri e tratta per Delle Monache

Prosegue il filo diretto tra Fiorentina e Pescara. Secondo quanto riportato da Il Centro, l’incontro di ieri tra le due dirigenze ha emanato un verdetto: Samuele Spalluto sarà a Moena con la Fiorentina e andrà in ritiro da calciatore viola. Solo dopo ci saranno le decisioni sul suo futuro. Il Pescara, in ogni caso, non è l’unico club a cercarlo: occhio anche alla Serie B, con Frosinone e Ternana attente.

Per quanto riguarda i due giovani di proprietà del Pescara, la situazione è ben diversa. La Fiorentina ha deciso di riscattare Lorenzo Romani, giovanissimo difensore che ha giocato l’ultima stagione in viola in prestito dai biancazzurri, ai quali andranno circa 350mila €. Per Marco Delle Monache, altro classe 2005 molto interessante degli abruzzesi, prosegue la trattativa. Il prezzo del cartellino si aggirerebbe intorno a 1,5 milioni di €.