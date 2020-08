Conte annienta le polemiche ma senza il terzino della Fiorentina

Antonio Conte zittisce le polemiche e vola ai quarti di finale. La sua Inter, infatti, vince nel caldo tedesco battendo il Getafe per 2-0.

Una vittoria arrivata grazie ad un ottimo primo tempo, condizionato dal goal al 33’ di Lukaku su assist di Bastoni, e ad un secondo tempo di sofferenza ma giocato con intelligenza.

Sul finire di gara, l’arbitro ha deciso di assegnare un dubbio rigore previa consultazione del VAR al Getafe, Molina però sbaglia tutto e manda fuori.

Al 82’ Eriksen, subentrato, ha chiuso la gara con un tapin vincente. 10 minuti in campo per l’ex Fiorentina Cristiano Biraghi entrato all’86. Poco da segnalare, se non un lieve contatto appena entrato in campo.

L’Inter, invece resta in gara ed aspetta la vincente della sfida tra Rangers e Bayer Leverkusen.