Conte: “La Fiorentina è venuta a fare una bella partita difensiva, meritavamo qualcosa di più. Eppure alla fine abbiamo rischiato di perderla”

Il tecnico nerazzurro Antonio Conte commenta così a Sky Sport il pareggio interno con la Fiorentina: “Una buona partita da parte nostra, fatta con la giusta intensità e penso anche con buone trame di gioco. E’ inevitabile che si debba fare gol, non siamo stati fortunatissimi colpendo due legni però c’è poco da recriminare. Alla fine per cercare la vittoria abbiamo rischiato di perderla, la Fiorentina è venuta qui a difendersi e a fare una bella partita a livello difensivo. Penso che meritassimo qualcosa in più”.

0 0 vote Article Rating