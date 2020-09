Conte: “Non ci siamo preparati bene per le ripartenze della Fiorentina. Ma Dragowski ci ha fermato più volte”

A Dazn il tecnico dell’Inter Antonio Conte commenta così la vittoria sulla Fiorentina: “E’ giusto fare notare gli aspetti positivi, è positivo aver segnato 4 gol ed è stato anche molto bravo Dragowski. Non siamo stati bravi a prepararci invece per le loro ripartenze. L’equilibrio sta alla base di tutto, non siamo stati abili in fase difensiva”.

0 0 vote Article Rating