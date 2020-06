Conti: “I Della Valle ci hanno fatto vivere emozioni, adesso per la Fiorentina hanno scelto la persona giusta. Commisso è un tipo diretto e concreto”

Il presentatore Rai Carlo Conti al Brivido Sportivo ha parlato della nuova proprietà viola e in particolar modo del Presidente Rocco Commisso: “Si era capito che la storia con i Della Valle fosse al capolinea. Posso dire che la cessione fu un passaggio elegante. I Della Valle nell’interesse del club viola e loro, scelsero la persona giusta. Io sono sempre riconoscente nei riguardi dei presidenti della Fiorentina: Pontello, Cecchi Gori, Della Valle ci hanno fatto vivere emozioni, certo tra alti e bassi, ma penso che alla fine ci abbiano dato tanto. Ora c’è una nuova energia. Commisso? Il suo ‘fast, fast’, fast’ lo trovo fantastico. E mi ci ritrovo tantissimo. Poche chiacchiere e molta concretezza, ciò che piace a me, ma che purtroppo non ritrovo in tanti settori. Rocco si è presentato senza proclami, con idee chiare e così è stato immediatamente apprezzato da Firenze. Ha un modo di fare molto diretto”.

