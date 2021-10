Continua la polemica di Sarri: “Calendario sbagliato e pochi soldi. In Premier si costruiscono rose di un altro livello”

Continua la polemica Maurizio Sarri, tecnico della Lazio accostato anche alla Fiorentina in passato, sul poco riposo avuto dalla squadra biancoceleste nelle ultime settimane: “Vedo che la Lega Calcio è molto disponibile nei miei confronti, mi risponde sempre a differenza di ciò che fa ad altri allenatori. Non pensiamo male e a strategie contro di noi, pensiamo che ci sia stata leggerezza nel calendario”.

E poi ha aggiunto: “Ho visto che Dal Pino ha parlato di Premier, ma io non entrerei in questo discorso. Gli ricordo che i dirigenti in Inghilterra hanno portato oltre 5 miliardi euro, in Italia meno di un quinto. In Premier hanno consentito alle squadre di fare rose di un altro livello. Col Chelsea cambiavo pure dieci giocatori tra campionato ed Europa League, mi sembra un confronto non proponibile in questo momento per la Serie A. Lascerei perdere quello che succede in Inghilterra, è un altro pianeta, come paragonare Nba e basket italiano”.