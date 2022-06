Continuano i duelli di mercato tra Fiorentina e Torino: adesso è il turno di Gollini

Tanti gli intrecci e i duelli di mercato nati nelle ultime settimane tra Fiorentina e Torino. Così Gianluca Di Marzio riporta che l’ultimo riguarderebbe l’inserimento del club granata nella corsa per Pierluigi Gollini. A insidiare i viola per il portiere dell’Atalanta appena tornato dal prestito al Tottenham, ci sarebbe anche il club di Cairo che oggi ha avuto un incontro importante per l’ex numero uno bergamasco.

Intanto, un altro dei profili valutati per la porta viola, Vanja Milinkovic-Savic potrebbe prendere la via della Premier League. Sul serbo infatti è finito il Brentford, la squadra che ha accolto Christian Eriksen dopo l’incidente all’ultimo europeo. Insomma, continua il ping pong di mercato tra Fiorentina e Torino, con i secondi che, dopo aver perso il primo set con Mandragora, vogliono provare a sorpassare i viola su Gollini.