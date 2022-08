Contro la Fiorentina l’Empoli potrebbe puntare subito su un nuovo acquisto

L’Empoli si rinforza in vista della Fiorentina. Questa mattina, infatti, Alberto Grassi ha svolto il primo allenamento agli ordini di mister Paolo Zanetti. Il club azzurro ha trovato l’accordo con il Parma, per quello che dovrebbe essere un prestito con obbligo di riscatto in caso di salvezza.

Grassi – si legge su pianetaempoli.it – ha già messo nel mirino il derby con la Fiorentina, dove se non dal primo minuto potrebbe scendere comunque in campo a partita in corso. Manca solo l’ufficialità, che dovrebbe arrivare a ore e comunque prima di domenica, poi l’Empoli avrà una pedina in più da utilizzare contro la squadra di Vincenzo Italiano.