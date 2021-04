Coppa Italia Primavera, Fiorentina-Genoa. Segui la DIRETTA TESTUALE su Fiorentinanews.com

Continua oggi il percorso della Fiorentina Primavera in Coppa Italia. Alle 15.00 la squadra di Alberto Aquilani scenderà in campo al Bozzi di Firenze per la semifinale secca contro il Genoa. Dopo aver eliminato Milan e Juventus, i gigliati provano per il secondo anno consecutivo ad approdare in finale del trofeo nazionale e lo fanno da campioni in carica. La vincente sfiderà per il titolo una tra Lazio e Hellas Verona, partita attualmente in corso a Roma. In caso di pareggio nei 90 minuti regolamentari, per decretare il vincitore serviranno i tempi supplementari e, in caso, anche i rigori. Come sempre Fiorentinanews.com vi offrirà la consueta diretta testuale dell’incontro. Per aggiornare la pagina cliccate sull’apposito simbolo dello smartphone o premete il tasto F5 se state utilizzando un computer.