Coppa Italia Primavera: Fiorentina-Milan 1-0 David di testa firma il vantaggio viola! Segui la DIRETTA TESTUALE su Fiorentinanews.com

Fiorentina-Milan 1-0 (11′ David)

FIORENTINA (1-4-2-3-1): Andonov; Gentile, Lucchesi, Frison, Kayode; Krastev, Corradini; Egharevba, Bianco, David; Toci.

A disp.: Fogli, Dainelli, Ghilardi, Distefano, Agostinelli, Romani, Petronelli, Sacchini, Favasuli, Gori, Neri, Rocchetti. Allenatore: Alberto Aquilani.

13′ Si fa vedere il Milan con Rossi, che cerca di sorprendere Andonov col destro: para facilmente il portiere bulgaro della Fiorentina.

11′ GOOOOOOLLL DELLA FIORENTINAAA! Sblocca il risultato la squadra di Aquilani grazie al romeno David! Colpo di testa vincente sul cross di Corradini del 2003 viola, prima rete in Primavera per lui. 1-0.

5′ EGHAREVBA! Bianco serve l’ala viola che entra in area e calcia col destro, trovando la pronta respinta di Desplanches!

3′ Al Bozzi c’è il presidente Commisso a seguire la squadra da vicino. La prima sortita offensiva è della Fiorentina, che prova a pungere con Egharevba, il suggerimento al centro dell’esterno ex Chievo è però impreciso.

1’Partiti! FORZA VIOLA!

Questo pomeriggio allo Stadio Gino Bozzi di Firenze la Fiorentina sfiderà il Milan negli ottavi di finale di Coppa Italia Primavera. La squadra di Alberto Aquilani, reduce dallo 0 a 0 in campionato contro il Genoa, cerca conferme nella competizione che forse più le appartiene. Ricordiamo infatti che i viola sono detentori degli ultimi tre trofei nazionali. Dall’altra parte troveranno i rossoneri, in netto ritardo sulla tabella di marcia in campionato (terzultimo posto). In caso di vittoria Corradini e compagni sfideranno la vincente tra Spal ed Hellas Verona (partita che si giocherà in contemporanea). Fischio d’inizio alle 14.30 e Fiorentinanews.com vi offrirà la consueta diretta testuale dell’incontro.