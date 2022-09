Cori antisemiti durante Fiorentina-Juventus: Ora indagano Digos e Figc. Il silenzio del club bianconero

I cori antisemiti partiti dal settore occupato dai tifosi della Juventus durante il match contro la Fiorentina, questa volta non sono passati inosservati.

Sul Corriere Fiorentino di oggi si legge che sono in corso due indagini separate. Una da parte della Digos e una della Procura Federale della Figc e si attendono provvedimenti sia a danno dei tifosi che della stessa Juventus.

A proposito della Juve, il club non ha preso posizione in queste ore, preferendo rimanere in silenzio.