Coronavirus, cadono alcuni vincoli in Toscana. Via libera ad attività motoria e passeggiate a determinate condizioni

Il presidente della Regione Toscana, Enrico Rossi, ha firmato un’ordinanza che consentirà, a partire da domani, di svolgere attività motoria, a piedi oppure in bici, o semplicemente con una passeggiata, all’interno del proprio Comune. Tutto questo a determinate condizioni. Si potranno fare in modo individuale, ma i genitori potranno accompagnare i propri figli minori. Via libera anche agli accompagnatori di persone non completamente autosufficienti o residenti nella stessa abitazione. Inoltre tutte le attività dovranno iniziare dalla propria abitazione e lì concludersi. Quindi non sarà possibile prendere mezzi pubblici o privati per andare in una zona distante dalla propria casa.