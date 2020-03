Fatih Terim, ex allenatore della Fiorentina oggi sulla panchina del Galatasaray, è stato dimesso dall’ospedale dopo esser stato ricoverato per una settimana dopo aver contratto il Coronavirus (LEGGI QUI). Terim adesso, proseguirà la convalescenza tra le mure della propria abitazione e rimarrà in isolamento, come riportato dall’agenzia di stampa Anadolu, perché non è ancora completamente guarito.