Corriere dello Sport-Stadio: Commisso dà la scossa

In prima pagina sul Corriere dello Sport-Stadio troviamo questo titolo: “La scossa di Rocco”. Sottotitolo: “Fiorentina in ritiro almeno fino a domenica: scatta la linea dura”. E ancora: “Tifoseria in rivolta: “Vergogna” è la parola più usata sui social”. A pagina 19 l’apertura è per: “Viola, 48 ore per scacciare la paura”. In taglio basso: “Riganò: “Salvate la viola e poi via”. Di spalla sulla formazione che vedremo in campo domani: “Fuori Milenkovic, Pezzella in crisi, si scalda Quarta”.