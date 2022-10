Corriere dello Sport-Stadio: Commisso ha fretta

In prima pagina sul Corriere dello Sport-Stadio troviamo questo titolo stamani: “Rocco ha fretta”. Sottotitolo: “Fiorentina da risollevare: 5 punti in meno del 2021 e solo 8 gol”. Sommario: “Due sconfitte e due pareggi contro le big: Italiano prepara la trappola per Inzaghi In attacco toccherà a Cabral con Gonzalez e Kouame Ansia Jovic: problemi all’anca, in programma nuovi esami”.

A pagina 17 grande spazio a: “Viola, un’impresa per iniziare a volare”. Sottotitolo: “Quest’anno non ha mai vinto contro una delle grandi Contro l’Inter l’occasione, Italiano carica la squadra”. Di spalla: “Kouame sicuro “Segno ancora Il mister è top”. In taglio basso infine: “Verifica Jovic, altra chance Cabral“.